Faro traz ao Natal Senior a revista «Marafada Quarentena»

Interessados em assistir já podem fazer a sua inscrição.

O Município de Faro vai promover no próximo dia 10 de dezembro, às 15h00, no Cinema Ossónoba, em Estoi, mais uma edição do tradicional «Natal Sénior», com a apresentação da revista à portuguesa «Marafada Quarentena», do Boa Esperança Atlético Clube Portimonense.

Esta peça de teatro de revista, que conta com textos originais de Carlos Pacheco, acompanha as peripécias de uma família tão hilariante quanto disfuncional, durante o período de confinamento devido à pandemia por COVID-19.

Esta será mais uma iniciativa do Programa Faro Sénior, que desenvolve diversas atividades de âmbito social, recreativo, cultural e de promoção da saúde com os seniores farenses, inseridas numa estratégia do município «para dinamizar atividades regulares junto desta população, promovendo desta forma o convívio e o combate à solidão».

As inscrições para assistir à peça já estão disponíveis no Departamento de Desenvolvimento Social e Educação/ Gabinete de Apoio ao Idoso do Município de Faro, na Praça José Afonso, número 1, em Faro.

Podem também ser feitas através de e-mail ou pelo contacto telefónico 289 870 869.