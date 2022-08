Faro terá desportos náuticos, concerto e debate no Dia da Juventude

Programa é centrado nas atividades gratuitas para jovens, dos oito aos 30 anos de idade, no Centro Náutico da Praia de Faro.

O Dia Internacional da Juventude assinala-se amanhã, sexta-feira, 12 de agosto, e o município de Faro, em parceria com a Direção Regional do Algarve do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), a Associação «Sê Mais Sê Melhor», o Conselho Nacional de Juventude (CNJ) e a Federação Nacional de Associações Juvenis (FNAJ) vai dinamizar um conjunto de ações para celebrar a efeméride.

Está preparado um programa repleto de atividades no Centro Náutico da Praia de Faro, que incluem, entre outras, atividades náuticas, jogos de praia, dança, animação, música, debates e exposições.

De modo a ir ao encontro daquele que foi o tema definido pelas Nações Unidas para as comemorações do Dia Internacional da Juventude de 2022 – «Solidariedade Intergeracional: Criando um mundo para todas as idades», acontecerá às 17h00, no Bar «Elementos» – Praia de Faro, uma conversa-debate sobre «solidariedade intergeracional», como forma de promover a consciência de que é necessário aproveitar o potencial de todas as gerações.

Às 20h00, será inaugurada a exposição coletiva «Ouro sobre azul», na Direção Regional do Algarve do IPDJ.

Para finalizar o dia, o Música JA regressará, em modo festival, com os projetos musicais de Tiago Baioa, Peculiar e os WTDPG, que serão apadrinhados pela banda IRIS. O concerto acontecerá no palco da Doca, em Faro, a partir das 22h00, para encerrar um dia pleno de atividades.