Faro tem novos topónimos em homenagem a personalidades do concelho

Município de Faro homenageia personalidades ligadas ao concelho, atribuindo novos topónimos 11 arruamentos.

O município de Faro atribuiu novos topónimos a 11 arruamentos do concelho, todos eles destacando personalidades que tiveram fortes ligações ao concelho, em áreas tão distintas como a arqueologia, o associativismo, a política, o ensino, a cultura, o desporto, entre outras. Estas cerimónias foram incluídas nas comemorações do Dia da Cidade e contaram com a participação de inúmeros familiares dos homenageados.

No dia 6 de setembro, na Urbanização Vale das Almas, foram destacadas: Maria Luísa Estácio da Veiga (arqueóloga e bisneta de Estácio da Veiga, notabilizou-se pelo importante trabalho desenvolvido na investigação da cidade romana de Balsa); Maria Berta Travia (ligada à criação da freguesia de Montenegro e ao movimento Associativo, foi classificada por Rogério Bacalhau, presidente da Câmara Municipal de Faro (CMF), como «mulher de coragem, braço forte do povo no combate pelas causas sociais», que deixou «uma obra de amor»); e Maria Silvina Dias (exerceu a sua profissão no ensino, com grande profissionalismo e entrega, tendo sido agraciada, em 1992, com a Medalha de Mérito da Cidade de Faro – Grau Ouro).

Ainda no dia 6, foram colocadas placas em ruas da Urbanização de Gambelas, referentes a: António Rosa Mendes (professor da Universidade do Algarve, coordenou o Centro de Estudos de Património e História do Algarve, foi presidente da Estrutura de Missão Faro – Capital da Cultura 2005 e um dos fundadores da editora algarvia Gente Singular); João Félix Martins (professor e precursor do estudo do Turismo, nomeadamente na Escola Superior de Gestão Hotelaria e Turismo e Faculdade de Economia da Universidade do Algarve, tendo, ainda, sido, membro da direção da Região de Turismo do Algarve); Joaquim Romero Magalhães (professor na Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, deputado da Assembleia Constituinte, Secretário de Estado da Orientação Pedagógica, colaborou na fundação da Universidade do Algarve); Montalvão Marques (primeiro Reitor da Universidade do Algarve, teve uma brilhante carreira académica e uma vida pública ativa, chegando a exercer funções no IX Governo Constitucional, como Secretário de Estado da Alimentação) e Jorge Roque (sócio empenhado e dirigente do Sporting Clube Farense, ligado à Associação de Futebol do Algarve, envolveu-se e teve participação política ao nível local, foi dirigente sindical e profissional da TAP).

No dia 7 de setembro, receberam nomes duas novas pracetas: a Praceta Cristóvão Norte, que, nas palavras do presidente da CMF, foi «um democrata indómito, força da Natureza, corajoso, abnegado e lutador. Pela liberdade, pela justiça e pelo desenvolvimento da sua Região», nomeadamente no que toca à criação da UAlg; e a praceta Cabrita Neto. Rogério Bacalhau referiu-se ao antigo Governador-civil como «um cidadão vertical, servidor da causa pública e do Algarve, agindo sempre sem regatear».

Uma nova Avenida terá o nome de Aníbal de Sousa Guerreiro, empresário, benemérito social e desportivo, «um senador do concelho, no mais feliz sentido da palavra», conforme mencionou o autarca farense, destacando a sua capacidade de «ajuda a quem precisava e no desenvolvimento do concelho».

O edil farense, dando grande importância a estes gestos que perpetuam, agradecem e homenageiam cidadãos de grande mérito, recordou que «uma cidade sem memória, será uma cidade sem história; sem história, não se tem identidade. E sem identidade, não se tem qualquer hipótese de futuro» e que, a colocação de novos topónimos permite «preparar um pouco do futuro da nossa comunidade».