Faro requalifica via que liga Montenegro à variante da EN125

Empreitada de intervenção na Rua Bento de Jesus Caraça e rotunda tem custo global de mais de 500 mil euros e prazo de execução de 180 dias.

A Câmara Municipal de Faro assinou esta sexta-feira, dia 15 de janeiro, o contrato de adjudicação da empreitada de requalificação da Rua Bento de Jesus Caraça e rotunda, no Montenegro. A obra foi adjudicada à Sociedade José de Sousa Barra & Filhos, pelo valor global de 506978,81 euros, tendo um prazo de execução de 180 dias.

O objetivo desta intervenção é, segundo a autarquia, «revitalizar toda aquela artéria, que parte da rotunda do centro do Montenegro (Largo do Povo) até à variante da EN125, com a qual conflui, dando mais espaço espaço aos peões e melhorando as condições de circulação, pedonal e automóvel, de uma zona central da freguesia».

Esta empreitada de requalificação prevê a renovação da estrada, o alargamento de passeios e a eliminação de barreiras arquitetónicas, além da reformulação das redes de água e esgotos, pluviais e elétricas, bem como a reorganização do trânsito e reordenamento das zonas de estacionamento.

Desta forma, a intervenção pretende introduzir melhoramentos a nível estético e funcional, privilegiando os peões e as condições de acessibilidade, disciplinando o estacionamento e a circulação viária numa artéria fundamental desta zona do concelho.

Após a assinatura do contrato, o edil do município, Rogério Bacalhau, congratulou-se com «a adjudicação de uma intervenção de requalificação que representa uma aspiração antiga e legítima por parte da população da freguesia do Montenegro, e que vai ter um impacto profundo e crucial para o desenvolvimento futuro desta zona, tão importante para o concelho de Faro».