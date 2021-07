Faro recebe uma prova de triatlo noturno para «quebrar barreiras»

Será a primeira edição da Night Tri Run Faro.

A cidade de Faro vai receber a primeira edição da Night Tri Run, uma prova de triatlo, de distância olímpica ou standard, constituída por 1,5 quilómetros de natação, 40 quilómetros de ciclismo e 10 quilómetros de corrida, onde o triatleta será desafiado «a concluir a prova em condições únicas e nunca feitas em Portugal».

Segundo a organização, este é «um conceito inovador». A partida da natação decorre ao entardecer, às 19h00, enquanto o percurso do ciclismo e corrida acontecem durante a noite.

O ciclismo é composto por quatro voltas e é disputado nas imediações da cidade. Já o percurso de corrida é percorrido em três voltas no centro de Faro, terminando no Jardim Manuel Bivar.

Os organizadores consideram que «participar no Night Tri Run Faro é quebrar barreiras e atingir objetivos fora do vulgar, motivos mais do que inspiradores para todos os amantes desta modalidade. Nadar, pedalar e correr só por si é um desafio, mas quando a competição inicia com o pôr do sol e termina de noite, ganha outro significado».

Foram criados também a «Promo Triatlo Feminino» e «Promo Clubes Triatlo», destinadas às triatletas femininas e aos clubes federados e seus associados.

E se um atleta for melhor a correr do que a nadar? Ou quiser apenas pedalar? Segundo os responsáveis pela prova, há solução: «pode-se inscrever para estafetas de dois ou três elementos. Assim o atleta e os seus amigos dão o melhor no que melhor sabem fazer».

Os bilhetes podem ser adquiridos aqui. A prova é organizada pela NTREvents, com o apoio do município de Faro e em parceria com o Ginásio Clube Naval de Faro, com as Águas do Algarve e contando com o apoio técnico da Federação de Triatlo de Portugal.