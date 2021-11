Faro recebe 4ª edição das Jornadas da Rede de Museus do Algarve

«Conservar o Património em Portugal – Boas e más práticas» é o mote deste encontro, que junta várias instituições regionais e nacionais em Faro.

O pequeno auditório do Teatro das Figuras, em Faro, será o palco da quarta edição das Jornadas da Rede de Museus do Algarve, que vai acontecer nos próximos dias 11 e 12 de novembro, quinta e sexta-feira.

Sob o tema «Conservar o Património em Portugal – Boas e más práticas», este encontro anual vai juntar especialistas e responsáveis de diversas instituições regionais e nacionais, que vão refletir e discutir sobre temas ligados ao papel dos museus na conservação do património.

Sandra Costa Saldanha, diretora do Secretariado Nacional para os Bens Culturais da Igreja, Joana Amaral, conservadora da Parques de Sintra – Monte da Lua, S.A, e Aida Carvalho, presidente da Fundação Côa Parque são três das presenças confirmadas nos dois primeiros painéis temáticos (11 de novembro): «Sensibilizar para preservar: o papel dos museus na conservação do património cultural» e «As intervenções no património cultural – Quando o belo se sobrepõe ao original».

Além da procura de uma sensibilização mais ampla da sociedade e de um olhar sobre algumas experiências nacionais, as atenções vão centrar-se também na proteção do património cultural regional e no leque de experiências e intervenções desenvolvidas nos últimos anos pelos museus da região, no âmbito do terceiro painel temático (dia 12 de novembro): «As intervenções no património cultural do Algarve».

Para estas reflexões e debates que decorrerão em formato misto (presencial e online), estarão presentes, para além dos responsáveis já referidos, participantes do Instituto Politécnico de Tomar, Universidade do Algarve, Universidade Nova de Lisboa e de vários museus da região.

A entrada no evento é livre, mas sujeita a inscrição, até ao dia 10 de novembro, feita online ou por e-mail.

Os interessados podem consultar o programa do evento e obter mais informações na página da Rede de Museus do Algarve (aqui).