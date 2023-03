Faro reativa com Hayward a sua mais antiga geminação

Uma comitiva do município de Faro esteve na inauguração do Parque Centenário Júlio Brás, localizado no centro da cidade de Hayward.

Uma comitiva do município de Faro esteve presente na inauguração do Parque Centenário Júlio Brás, localizado no centro da cidade de Hayward (Califórnia, Estados Unidos da América), um equipamento que celebra a união da cidade de Faro a esta localidade americana, que remonta a 1965, altura em que, no âmbito do programa para a paz People to People, se estabeleceu uma geminação entre ambas.

A cerimónia contou com largas dezenas de elementos da comunidade Portuguesa em Hayward, tendo, igualmente, estado presentes Paulo Santos, Vice-presidente da Câmara Municipal de Faro (CMF), o Presidente da Ambifaro, Henrique Gomes (que, no anterior mandato, como chefe de gabinete, estabeleceu os contactos que conduziram ao retomar dos laços de amizade com a cidade de Hayward) e Bruno Inácio, Chefe de Divisão de Cultura da CMF.

O Mayor de Hayward, Mark Salinas e a Ministra da Ciência e Ensino Superior do governo português, Elvira Fortunado, bem como o Cônsul-Geral de Portugal em São Francisco, Pedro Pinto, o Reitor da Universidade do Algarve (UAlg), Paulo Águas e a Vice-reitora, Alexandra Teodósio também acompanharam este evento.

O referido parque foi requalificado, após uma angariação de fundos realizada pelo comité de amizade Faro-Hayward, dinamizado por um conjunto de descendentes portugueses residentes nesta cidade californiana, que tem vindo a trabalhar no sentido de retomar o vínculo com Faro e os objetivos da geminação.

O Jardim Júlio Brás foi inaugurado em 1978 e resultou do esforço conjunto da autarquia farense e da comunidade portuguesa residente na Baía de São Francisco. Sendo Presidente da CMF Joaquim Lopes Belchior, a autarquia deslocou dois calceteiros para Hayward (e os materiais necessários para o seu trabalho: diversos tipos de calçada, um padrão dos descobrimentos, mobiliário urbano e variados revestimentos). Estes, durante quatro meses, colaboraram na construção deste espaço, que celebra a paz e a amizade entre as duas comunidades.

Durante esta visita da delegação portuguesa foi assinado um protocolo de cooperação entre a Universidade do Algarve e a Universidade da California East Bay, tendo, ainda, sido lançadas as bases para a realização de colaborações entre as duas cidades na área da gestão de recursos hídricos e alterações climáticas, bem como no intercâmbio cultural e estudantil.

O Mayor de Hayward foi, também, formalmente convidado a participar nas cerimónias do Dia da Cidade de Faro, em 2023.

A delegação portuguesa que visitou Hayward teve, igualmente, a oportunidade de conhecer melhor as estruturas culturais, de ensino e proteção civil deste centro urbano, estabelecendo contactos com a comunidade portuguesa e fazendo a entrega à biblioteca local de diversas obras sobre Faro e a sua história, para que se constitua, naquele equipamento público, uma secção dedicada às geminações. Os livros entregues vieram das reservas da Biblioteca Municipal de Faro e de uma oferta da União das Freguesias de Faro.