Faro protocola criação do Núcleo Museológico da antiga Tipografia União

Município assina protocolo com a Diocese do Algarve e a Universidade do Algarve (UAlg).

O Museu Municipal de Faro acolhe amanhã, sexta-feira, dia 11 de dezembro, às 9h15, a cerimónia de assinatura de protocolo de colaboração interinstitucional entre o município de Faro, a Diocese do Algarve e a UAlg para criação do Núcleo Museológico da antiga Tipografia União.

Este protocolo tem em conta a existência de um conjunto significativo de bens culturais de reconhecido interesse histórico e cultural, pertencente à antiga Tipografia União (1909-2013), localizada na Vila Adentro de Faro, e propriedade da Diocese do Algarve.

A colaboração entre as várias entidades pretende realizar, entre outras iniciativas, a inventariação do património documental, bibliográfico e industrial ligado à tipografia União, o desenvolvimento de investigação integrada das fontes históricas relacionadas com a cultura impressa no território de Faro e Algarve dos séculos XV e XXI, a valorização e divulgação do património tipográfico e a criação de uma infraestrutura digital em acesso aberto.

É ainda intenção a valorização e aproveitamento turística e cultural do património material e imaterial relativo à cultura impressa, a contribuição para um planeamento integrado de valorização do património localizado na Vila Adentro de Faro, ancorado na ideia de «cidade do conhecimento», em harmonia com as boas práticas das smart cities e descentralização e diversificação dos interesses e as fontes de pesquisa, formação e fruição culturais, aumentando a atratividade e participação científico cultural da região e fortalecendo a dinâmica cultural e criativa da cidade.