Faro promove campanha anual de vacinação antirrábica

Autarquia implementa iniciativa no âmbito do Programa Nacional de Luta e Vigilância Epidemiológica da Raiva Animal e outras Zoonoses.

O município de Faro, em parceria com a Direção Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV), vai voltar a promover a campanha anual de vacinação antirrábica, iniciativa que acontece no âmbito do Programa Nacional de Luta e Vigilância Epidemiológica da Raiva Animal e outras Zoonoses, e que decorre a partir do dia 23 de junho.

Esta campanha prevê a deslocação do médico veterinário municipal a 20 pontos estratégicos de todas as freguesias do concelho de Faro, entre os dias 23 de junho e 11 de agosto.

Posteriormente, a partir de dia 1 de outubro, a vacinação será realizada às terças-feiras, entre as 10h00 e as 11h30, no gabinete médico veterinário, localizado no antigo Mercado Abastecedor de Estoi.

A vacinação antirrábica é obrigatória para todos os canídeos com três ou mais meses de idade. Este procedimento está sujeito ao pagamento da taxa de vacinação anualmente determinada pela DGAV e conforme o período em que é feita a sua aplicação.

A divulgação desta campanha será feita através de afixação de edital tanto nas sedes das juntas de freguesia, como nos diversos locais onde a mesma se irá realizar. Para mais informações quanto a datas, horários e locais, pode ser consultado o site da autarquia, estando também ao dispor um e-mail para obter outras informações.