Faro: primeiros apartamentos a custos controlados prontos até final do ano

Primeiros apartamentos a custos controlados na zona da Lejana de Baixo, em Faro, devem estar concluídos até final do ano.

O primeiro dos dois blocos em construção para o efeito deverá estar concluído até final do ano, revelou esta quarta-feira, dia 21 de junho, João Moreira, administrador da empresa responsável pela obra, Grupo Ferreira Build Power, no âmbito de uma visita do presidente da Câmara Municipal de Faro, Rogério Bacalhau, ao apartamento modelo deste empreendimento. Já o segundo bloco em construção deverá ficar concluído no primeiro trimestre do próximo ano.

Tal como o barlavento já tinha noticiado, o Teatro das Figuras recebe na próxima quarta-feira, dia 28 de junho, às 15h00, o sorteio público para atribuição dos 90 apartamentos para venda a custos controlados divididos em dois blocos em construção na zona da Lejana de Baixo, junto à Estrada da Senhora da Saúde e Rua Capitães de Abril (paralela à Avenida Calouste Gulbenkian).

Ao todo, serão postos a sorteio 90 apartamentos – 18 de tipologia T1, 38 de tipologia T2 e 34 de tipologia T3, todos com varandas e estacionamento e dimensões estipuladas pelo Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU), dos quais 60 por cento deverão ser atribuídos a jovens até aos 35 anos, 20 por cento a pessoas com deficiência e os restantes 20 por cento ao contingente geral, que abrange o resto da população.

No âmbito da visita ao apartamento modelo, Rogério Bacalhau revelou que se candidataram-se à compra destes apartamentos um total de 780 pessoas, tendo ficado apuradas para o sorteio 734 candidatos.

«Estes números dizem que existem muito mais necessidades do que estes 90 fogos e por isso é que na nossa Estratégia Local de Habitação temos contemplados e já está protocolado com o IHRU um novo loteamento em Estoi para mais 275 fogos de custos controlados, nos Braciais (Patacão) teremos 70 apartamentos a custos controlados e 132 para habitação social que serão construídos e propriedade do município, além dos 49 fogos já em construção no Montenegro para realojamento dos pescadores da Praia de Faro», referiu o presidente, adiantando que está também a ser preparada a adjudicação da construção dos 24 fogos de habitação social na Rua Ludovico Menezes.

«De acordo com os Censos, Faro, nos últimos cinco anos, aumentou mais de mil fogos, mas a população cresceu 10 por cento e esses fogos não deram resposta a essas seis mil pessoas», revelou Rogério Bacalhau, acrescentando ainda que, para fazer face a essa falta de habitação, o Município aprovou recentemente uma nova revisão da sua Estratégia Local de Habitação que poderá prever novas iniciativas nesta área, para, conjuntamente com o IHRU e os privados, tentar dar resposta, em condições e a preços mais acessíveis, às carências de habitação do concelho».