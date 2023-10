Faro: Plano de Pormenor de Vale de Carneiros em discussão pública

O período de discussão pública do Plano de Pormenor de Vale de Carneiros, na zona norte de Faro, terminará a 31 deste mês.

O período de discussão pública do Plano de Pormenor de Vale de Carneiros, na zona norte da cidade de Faro, compreendida entre o limite sul do Vale da Amoreira e o limite norte da Avenida Calouste Gulbenkian, junto ao Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA), começou no dia 03 de outubro e terminará a 31 deste mês.

O município de Faro pretende que este novo instrumento de gestão territorial permita a concretização do troço da rede viária, que fará uma nova ligação de acesso à cidade, em alternativa à Rua do Alportel, descongestionando a circulação automóvel na zona.

Esta obra possibilitará, ainda, a modernização das redes viária, pedonal e ciclável e o ordenamento do estacionamento público, criando novos lugares de parqueamento, inclusivamente com pontos de carregamento para veículos elétricos.

Além disso, melhorará a imagem e a qualidade urbana na ótica da sustentabilidade, implementado medidas de combate às alterações climáticas, como, por exemplo, a criação de novos espaços verdes com vista à redução da ilha de calor, ou a introdução de energias sustentáveis, coberturas verdes, ou um sistema de contenção das águas pluviais para controle das cheias rápidas e para reaproveitamento dessas águas na rega de jardins.

A participação pública é fundamental para um desenvolvimento adequado às necessidades de todos. Por isso, a autarquia apela à colaboração dos cidadãos e cidadãs, que poderão participar nesta consulta pública.

Qualquer sugestão, informação ou observação deverá ser apresentada por escrito, até ao dia 31 de outubro, devendo ser dirigidas ao presidente da Câmara Municipal de Faro.

Esses contributos poderão ser remetidos por correio ou, ainda, via email (geral@cm-faro.pt), com indicação expressa no título «Discussão Pública da elaboração do Plano de Pormenor de Vale de Carneiros».

A identificação e morada de quem apresentar propostas também é obrigatória.

O Plano de Pormenor de Vale de Carneiros pode ser consultado aqui.