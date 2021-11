Faro: Pista de Gelo natalícia regressa ao Forum Algarve no sábado

Programa natalício do centro comercial inclui outras atrações.

O Forum Algarve, em Faro, centro comercial gerido pela Multi Portugal, prepara-se para a época natalícia com o regresso da Pista de Gelo, da Aldeia de Natal e do Pai Natal para receber as cartas de Natal dos mais novos, num programa que decorre de 13 de novembro até 2 de janeiro.

Segundo a administração, «está de volta a época mais mágica do ano e com ela todas as surpresas que o Forum Algarve preparou para os mais novos e famílias».

A Pista de Gelo do Forum Algarve volta «garantindo todas as medidas de segurança e de higiene», instalando-se novamente na Praça Central do centro, com uma ampliação da zona de preparação «que permitirá a todas as famílias patinar tranquilamente garantindo uma eficaz gestão do espaço».

Já na Aldeia de Natal, «os mais novos poderão entregar a sua carta ao Pai Natal, tirar uma fotografia ao lado do velhote das barbas brancas e ainda criar o seu postal de Natal digital, num ecrã muito especial».

A somar isso, e à semelhança de outros anos, «vão poder levar para casa a 15ª edição do Livro do Gui que, desta vez, pretende sensibilizar os mais novos e as suas famílias para uma mobilidade mais sustentável», explicam os responsáveis do Forum Algarve.

Este ano, o Livro traz uma componente colecionável que fará as delícias dos mais novos. Com a entrega da publicação, é oferecido um tabuleiro desdobrável da «Vila do Gui», e para colecionar todos os personagens, edifícios e outros que fazem parte da história, basta visitar o Forum Algarve todos os fins-de-semana até ao Natal e solicitar a ficha com os personagens destacáveis na Aldeia de Natal.

A cada fim-de-semana é entregue uma ficha diferente, com várias personagens destacáveis, numa iniciativa totalmente gratuita e limitada ao stock existente.

Além destas atividades, estará ainda a decorrer o habitual concurso criativo que envolve as escolas com as dinâmicas no centro comercial. Este ano dedicado à mobilidade sustentável, o desafio será decorar uma bicicleta 3D que será votada pelos visitantes do centro e não só – pela primeira vez, a agência criativa do Forum Algarve vai eleger o «Prémio Criatividade», que irá premiar a peça mais original em exposição.