Faro pede empréstimo de 16 milhões para requalificações «estruturantes»

O Eixo Central da Baixa de Faro, o cais da Porta Nova, a construção da rotunda nas Pontes de Marchil são alguns dos investimentos previstos.

A Assembleia Municipal de Faro aprovou na passada sexta-feira, dia 3 de novembro, a contratação por parte da Câmara Municipal de Farol de um empréstimo até ao montante global de 16.420.000 euros para realização de vários «investimentos estruturantes» para o concelho.

O financiamento obtido vai permitir a concretização da requalificação do Eixo Central da Baixa de Faro (estimado em 3,3 milhões de euros); a extensão da infraestrutura portuária na Porta Nova (estimado em 8,5 milhões); a construção da rotunda nas Pontes de Marchil (cerca de 2,4 milhões) e a construção da Ecovia do Litoral na ligação Faro – Olhão (estimado em 2,2 milhões).

«Após abertura de procedimento de consulta à banca para realização destes investimentos, todas as instituições financeiras consultadas apresentaram propostas válidas, tendo sido escolhido a proposta da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Algarve CRL, que apresentou a proposta mais vantajosa para o município, com a taxa de juro indexada à media da Euribor a 12 meses, no mês anterior ao da prestação, acrescida de spread de 0,33 por cento», de acordo com a autarquia farense.

«Através deste financiamento, o município de Faro viabiliza a concretização de novos investimentos no concelho, uma vez que, apenas com recurso a capitais próprios, não dispõe de disponibilidade financeira para suportar os mesmos», justifica.

Parte substancial deste investimento será canalizado para a baixa da cidade de Faro, ponto de referência para a atração de munícipes e visitantes, com a empreitada de requalificação do Eixo Central, que vai intervir em toda a área urbana entre a estação de comboios e o Largo de São Francisco.

Paralelamente a este projeto, que se insere numa estratégia desenvolvida para promoção do desenvolvimento sustentado do concelho, nomeadamente para revitalização da frente ribeirinha e dos espaços urbanos que dela fazem parte, terá lugar uma requalificação e extensão da infraestrutura do cais da Porta Nova, que prevê uma zona pedonal entre a futura doca exterior e o Largo de São Francisco.

Este financiamento visa também a melhoria da fluidez nas vias de comunicação viária do concelho de Faro, nomeadamente na principal entrada da cidade, com a execução de uma nova rotunda na zona das Pontes de Marchil.

Simultaneamente, o município pretende ainda dar mais um passo rumo à mobilidade urbana sustentável, através da criação da ligação Faro – Olhão da Ecovia do Litoral, que irá complementar a rede de ciclovias já existentes e permitir uma melhoria substancial da circulação ciclável entre a cidade de Faro e o concelho de Olhão.

O município de Faro «congratula-se com a obtenção deste financiamento, em condições muito favoráveis, não só porque este é fruto da estabilidade financeira e credibilidade, marcada por contas sãs e uma gestão realista, que têm marcado a ação da autarquia ao longo dos últimos anos, mas também porque este vai vai permitir continuar a operar enormes transformações no espaço público do concelho e na capacidade de o vir a tornar mais dinâmico, atrativo e com qualidade para todos os munícipes e visitantes», assegura.

O Partido Socialista (PS) Faro já tinha tomado posição sobre este empréstimo em entrevista ao barlavento.