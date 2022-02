Faro organiza quarta edição do Fórum do Projeto Intrépida Plus

Quarto Fórum do Projeto Intrépida Plus acontece nos dias 24 e 25 de fevereiro, no Hotel AP EVA Senses Faro.

O município de Faro organiza, nos próximos dias 24 e 25 de fevereiro, a quarta edição do Fórum do Projeto Intrépida Plus, que vai decorrer no Hotel AP Eva Senses Faro.

Este projeto pretende promover o empreendedorismo e internacionalização no feminino, apoiando as empresárias aderentes nas suas relações comerciais transfronteiriças, através da partilha de boas práticas e experiências culturais.

O projeto visa garantir: um aumento de visibilidade das empresárias «Intrépida», através da atualização e reedição do Guia Online Intrépida +; um aumento da intervenção das empresárias em fóruns de trabalho internacionais; a atualização e capacitação para a internacionalização; a relação Portugal/Espanha através da música, cinema, literatura e outras artes, e a participação em eventos, tendo por motor a presença feminina.

O Projeto Intrépida Plus é cofinanciado pelo Fundo Europeu FEDER em 75 por cento, através do Programa de Cooperação Transfronteiriça Espanha – Portugal (POCTEP), e é implementado por uma parceria de seis entidades públicas e privadas de Portugal e Espanha: Fundación Tres Culturas del Mediterráneo (Andaluzia); Associação Empresarial da Região de Portalegre (Alentejo), Núcleo Empresarial da Região de Évora; Diputación de Huelva; Mancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva e município de Faro.