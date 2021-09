Faro: Manuel Alegre recebe Prémio António Ramos Rosa no sábado

Cerimónia tem lugar na Biblioteca Municipal de Faro.

A cerimónia de entrega da oitava edição do Prémio Nacional de Poesia António Ramos Rosa, que distinguiu o livro «Quando», da autoria do poeta Manuel Alegre, acontece este sábado, dia 4 de setembro, às 16h00, no auditório da Biblioteca Municipal de Faro.

Este Prémio é uma iniciativa da Câmara Municipal de Faro, que conta com o alto patrocínio da Fundação Millennium BCP e os apoios da Direção Regional de Cultura do Algarve, Universidade do Algarve (UAlg), JL – Jornal de Letras, Artes e Ideias, EVA Senses Hotel e restaurante «Tertúlia Algarvia».

O júri do Prémio, constituído pelo poeta, crítico e professor Nuno Júdice, Carina Infante do Carmo, docente na UAlg e pela jornalista e escritora Isabel Lucas, decidiu, por unanimidade, atribuir o Prémio a esta obra, tendo em conta que «se trata de um livro em que o poeta investe a sua longa experiência de escrita e, ao mesmo tempo, dá uma presença muito forte da subjetividade perdida no tempo atual, com as marcas da realidade que estamos a viver, mas transcendendo a circunstância através de uma escrita que rompe com os hábitos do poeta, sendo de sublinhar esta renovação de uma das vozes mais fortes da nossa poesia».

Além da leitura de poemas do autor premiado, por Homero Flor, a cerimónia de entrega deste prémio vai contar com a presença e intervenções do presidente da Câmara Municipal de Faro, Rogério Bacalhau, do presidente da Fundação Millennium BCP, embaixador António Monteiro, e do poeta distinguido, Manuel Alegre.