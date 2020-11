Faro mantém ativo o Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil

Proposta aprovada no âmbito da reunião da Comissão Municipal de Proteção Civil (CMPC) prevê manutenção da ativação deste Plano Municipal, vigente desde o dia 2 de maio.

O município de Faro informou que o Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil vai manter-se ativado durante a vigência do Estado de Emergência, bem como após este, enquanto a situação pandémica decorrer.

A proposta foi aprovada por unanimidade no âmbito da reunião da Comissão Municipal de Proteção Civil (CMPC) de Faro, ocorrida por via eletrónica na passada terça-feira, 10 de novembro, e prevê a manutenção da ativação do Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de Faro, em vigor desde o passado dia 2 de maio.

Segundo a Câmara Municipal farense, «a evolução da situação pandémica no país e, em particular, a situação que se vive no concelho e na região, são motivo de grande preocupação por parte da autarquia, que se mantém em permanente articulação com as várias autoridades para assegurar resposta adequada ao momento que enfrentamos».

Nesse sentido, o município de Faro volta a fazer «um apelo à população para que acate todas as indicações e recomendações emanadas pela Autoridade de Saúde, Proteção Civil e forças policiais, reforçando igualmente a importância do uso da máscara, higienização e distanciamento físico entre os cidadãos».