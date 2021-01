O município de Faro lançou nova edição do Prémio Municipal de Arquitetura e Arquitetura Paisagista Manuel Gomes da Costa.

As candidaturas devem ser formalizadas entre 1 de fevereiro e 31 março de 2021.

Este prémio pretende traduzir um reconhecimento público de projetos e obras (bem como dos seus autores, promotores e construtores) que promovam a qualificação arquitetónica, a dignificação da imagem urbana e a valorização e salvaguarda do património concelhio farense.

Podem concorrer entidades públicas e privadas e os autores dos projetos de arquitetura e arquitetura paisagista de obras que tenham obtido a correspondente autorização de utilização nos anos de 2017 a 2020, nas seguintes categorias:

Obra de construção;

Obra de reabilitação;

Espaços exteriores.

O regulamento do prémio (Regulamento n.º 1034/202, publicado no Diário da República n.º 226/2020, Série II de 2020-11-19) pode ser consultado no sítio da internet do município de Faro, ou no sítio do Diário da República.

A colocação de dúvidas ou pedido de esclarecimentos deverá ser efetuado por escrito, por correio ou, ainda por correio eletrónico (dotru.diu@cm-faro).

A Câmara Municipal de Faro espera que este prémio possa também representar um momento de incorporação, nos processos decisórios da capital da região, de uma maior consciência para os valores agora celebrados.