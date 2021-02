Faro lamenta o falecimento de Manuel Bento Serra

A Câmara Municipal de Faro torna pública a presente nota de pesar, pelo falecimento de Manuel Bento Santos Serra, conhecido economista algarvio, dirigente público, homem da cultura e do associativismo local.

A autarquia recorda, antes de mais, o destacado dirigente da administração pública. Estão ainda bem presentes na memória os anos em que desempenhou o cargo de Delegado Regional de Cultura do Algarve, entre 1992 e 1997, altura em que devotou uma atenção generosa aos equipamentos culturais do nosso concelho.

Bento Serra foi ainda um diligente diretor de departamento da cultura nesta Câmara Municipal, entre Janeiro de 1998 e Janeiro de 2002 e desempenhou, ainda, o cargo de técnico superior na Cinemateca de Lisboa. Para além disto, foi professor adjunto na Universidade do Algarve, entre 1989 e 2008, tendo ministrado as disciplinas de Economia, Economia Portuguesa e Europeia, História do Pensamento Económico, Economia dos Media e outras.

Mas Manuel Bento Serra era também conhecido pelas várias décadas de voluntariado no meio associativismo local, sempre em prol das mais nobres causas, como a apoio aos mais desprotegidos e a promoção da cultura no distrito, com destaque para as suas passagens pelo Conservatório Regional do Algarve Maria Campina e pela cooperativa de produção cultural Osíris, para além da ARPI – Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos do Concelho de Faro, de cuja direção era atualmente Presidente, tendo substituído o também saudoso António Justo, falecido em 2016.

A Câmara Municipal endereça assim à família enlutada, aos seus muitos amigos e companheiros, a mais sentida expressão de pesar pelo inesperado falecimento de Manuel Bento Serra, que nos deixa a todos indubitavelmente mais pobres.