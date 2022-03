Faro lamenta falecimento de Henrique Brito Figueira

Henrique Brito Figueira destacou-se na vida profissional e na dedicação e empenho em causas associativas e sociais em Faro.

O município de Faro manifesta publicamente o mais profundo pesar pelo falecimento de Henrique Luís de Brito Figueira.

Natural de Vilarinhos, São Brás de Alportel, nasceu em 1935 e estabeleceu-se desde muito jovem em Faro, onde se destacou na vida profissional e empresarial, mas também pela dedicação e empenho em causas associativas ou sociais.

Foi dirigente do Sporting Clube Farense, da então Associação de Futebol de Faro (atual Associação de Futebol do Algarve), grande impulsionador e presidente, durante vários mandatos, do Rotary Clube de Faro, dirigente da Cruz Lusa – Bombeiros Voluntários de Faro, do Montepio dos Artistas, do Clube Popular de Faro, da Associação dos Antigos Alunos da Escola Tomás Cabreira, entre várias outras instituições.

No seu percurso profissional, Brito Figueira trabalhou na Junta Autónoma de Estradas (Direção de Estradas do Distrito de Faro) e no Banco Nacional Ultramarino, onde, em 1958, aos 23 anos, se tornou o mais novo chefe de secretaria mais novo de todos os ministérios do governo português da altura.

Foi diretor do «Jornal do Farense», dirigiu o estabelecimento termal das Caldas de Monchique e ajudou a promover a produção e lançamento da Água de Monchique, tendo sido ainda um dos grandes dinamizadores da CIALBE (Comércio e Indústria de Alimentos e Bebidas – Fábrica Sumol do Algarve) e da Centeco (Publicidade de Exteriores), atividade que desenvolveu durante mais de três décadas.

Pelo seu elevadíssimo mérito profissional e dedicação, por ter colocado sempre a sua vida pessoal e profissional ao serviço da comunidade, sempre em prol das mais nobres causas, o município de Faro atribuiu a Henrique Brito Figueira, no passado dia 7 de setembro de 2021, a medalha de mérito – grau ouro.

Neste momento de profunda dor, o município de Faro apresenta as suas sentidas condolências aos familiares e amigos de Henrique Brito Figueira.