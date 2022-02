Faro lamenta falecimento da médica e ex-vereadora Beatriz Cabrita

Faro lamenta a morte de Beatriz Cabrita, médica conceituada, que faleceu esta segunda-feira, vítima de doença degenerativa.

O município de Faro expressa o mais profundo pesar pelo falecimento de Beatriz Cabrita, 67 anos, ex-presidente do conselho de administração do Hospital de Faro (atual unidade do Centro Hospitalar Universitário do Algarve) e antiga vereadora da Câmara de Faro entre os anos de 2005 e 2009, que faleceu esta segunda-feira, dia 7 de fevereiro, vítima de doença degenerativa.

Nascida em São Tomé e Príncipe, Beatriz Maria Palma Aleixo Cabrita viveu desde os dois anos de idade na cidade do Porto, onde se formou em Medicina.

Em 1982, escolheu o Algarve e o Hospital de Faro para iniciar o seu internato em ginecologia e obstetrícia, tendo desenvolvido atividade como médica nesta unidade e em clínica privada, tendo-se distinguido, ao longo do seu percurso, como uma profissional respeitada e dedicada e com destacada intervenção cívica.

No ano 2000, Beatriz Cabrita foi convidada para presidir ao conselho de administração do então Hospital de Faro, cargo que exerceu durante cerca de dois anos e meio.

A partir de 2005, acabou por intervir também politicamente, tendo integrado a lista do Partido Socialista encabeçada por José Apolinário que venceu as eleições para a Câmara Municipal de Faro.

Até 2009, assumiu funções de vereadora com o pelouro da Ação Social, sempre conciliando este cargo com a sua profissão.

Pelo seu humanismo, intervenção cívica e política e acima de tudo pelo seu brilhante papel na área da saúde, o concelho de Faro e a região do Algarve ficam mais pobres com este desaparecimento.

Neste momento de profunda dor, o município de Faro endereça as mais sentidas condolências aos seus familiares, amigos e colegas de Beatriz Cabrita.