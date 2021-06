Faro já tem uma rota de espaços amigos dos animais

Projeto implementado pela ACRAL, em parceria com a Câmara Municipal de Faro, já conta com cerca de duas dezenas de bebedouros de água associados.

A Associação de Comércio e Serviços da Região do Algarve (ACRAL), em parceria com a Câmara Municipal de Faro, está a implementar uma rota de espaços «pet-friendly» (amigos dos animais) em vários locais públicos da cidade.

O projeto «Pet-Friendly Routes», que resulta de um protocolo celebrado entre município e ACRAL, tem em curso a disponibilização de bebedouros de água amovíveis e pontos de parqueamento para animais no espaço público, em particular junto a estabelecimentos comerciais.

Até ao momento, já existem em toda a cidade cerca de duas dezenas de bebedouros de água «Pet-Friendly Routes», associados a estabelecimentos comerciais ou instituições da cidade que decidiram aderir a este desafio.

O objetivo desta rota passa por garantir condições adequadas para que as pessoas possam, de forma confortável, frequentar as zonas comerciais da cidade acompanhadas pelos seus animais de estimação.

No âmbito desta iniciativa, a ACRAL lançou igualmente uma campanha de sensibilização junto dos estabelecimentos comerciais e estabeleceu protocolos de implementação do projeto com os espaços aderentes, de forma a garantir que estes asseguram a manutenção dos equipamentos, bem como a disponibilização diária de água fresca.

O município de Faro, em conjunto com a ACRAL, «volta assim a associar-se a mais uma iniciativa de proteção dos animais e reconhecimento do seu lugar e importância na nossa comunidade».

Nesse sentido, a autarquia «tem vindo a bater-se pelo bem-estar animal no concelho, adotando e implementando várias medidas como a realização de projetos de captura, esterilização e devolução com excelentes resultados, tendo ainda sido um dos primeiros municípios no país a proibir a realização de espetáculos circenses em espaço público com animais em cativeiro ou outros eventos que impliquem sofrimento animal», que considera «deprimentes e lesivos da consideração e respeito que todos devemos ter para com os animais».