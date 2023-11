Faro investe cerca de 117 mil euros na iluminação de Natal

Mantendo o horário da iluminação de Natal do ano passado, Faro investiu 117 mil euros nas luzes deste ano, menos 11 por cento que em 2022.

A Câmara Municipal de Faro vai manter o modelo e horário diário da iluminação de Natal já implementados em 2022, com um investimento estimado em cerca de 117 mil euros, indicou à Lusa a autarquia algarvia.

«O orçamento mantém-se nos mesmos valores do ano passado e a disposição da iluminação também, são praticamente as mesmas ruas. Portanto, mantemos tudo como no ano passado», resumiu Rogério Bacalhau, presidente da Câmara Municipal de Faro, à Lusa.

A estimativa do valor para a iluminação de Natal em 2023 é de 116.500 euros, face a 130.000 euros em 2022, a que acresce IVA, o que representa uma redução de cerca de 11 por cento face ao ano passado, de acordo com a informação fornecida à Lusa.

A área iluminada será a mesma do ano anterior e, também à semelhança de 2022, existem medidas de poupança de energia, nomeadamente com iluminação LED e um período de ligação de seis horas diárias, das 18:00 às 00:00.

Este horário mantém-se depois de ter sido implementado no período de Natal do ano passado, numa redução de três horas diárias face a anos anteriores.

Na altura, a opção foi justificada pela subida significativa dos custos municipais com energia elétrica, um cenário entretanto ultrapassado.

«No ano passado, as coisas, em termos de energia, estavam muito mais complicadas. Agora já temos a situação estável, mas mantemos» o mesmo horário, reforçou o autarca.

Por outro lado, o município vai promover uma programação de Natal semelhante à de 2022, incluindo a realização de atividades na baixa, a reabertura da Casa do Pai Natal e o lançamento do livro e jogo didático infantil «Os Farrobinhas».

Vai igualmente ser reativada a iniciativa «Faro. Somos Todos», uma campanha lançada em 2020, durante a pandemia de COVID-19, para dinamizar o comércio local, em parceria com a Associação do Comércio e Serviços da Região do Algarve (ACRAL), tal como o barlavento noticiou.

Tal como em anos anteriores, o consumo nos estabelecimentos aderentes valerá um cupão por cada 10 euros em despesas.

Além de 30.000 prémios, como bilhetes para o Festival F, para o centro náutico ou brindes, os participantes ficam ainda habilitados ao sorteio de vouchers para gastar no comércio local, no total de 20.000 euros, e ao sorteio de um carro.

Os alunos do pré-escolar e do 1.º ciclo e os alunos carenciados dos escalões A e B do 2.º e 3.º ciclos e ensino secundário vão receber vouchers de 25 euros para gastar no comércio local.

«São formas de trazer as pessoas para a baixa, para o comércio local. Para nós, tem sido importante. Começámos este projeto em 2020, com a questão da pandemia, mas mantemos o projeto a funcionar este ano e também no próximo ano», frisou Rogério Bacalhau.