Faro instala parqueamento para bicicletas nas escolas do concelho

Instalação de 80 suportes fica concluída até final da semana

A Câmara Municipal de Faro está a concluir a instalação de parqueamentos de bicicletas em todos os agrupamentos escolares do concelho, no âmbito do Plano de Mobilidade e Transportes do Município de Faro (PMT).

Ao todo, serão 80 os equipamentos instalados, devidamente homologados pelas entidades competentes e montados de acordo com as normas em vigor.

O objetivo, desde logo assumido no próprio PMT, é «contribuir para a promoção da mobilidade sustentável, estimulando a utilização da bicicleta como meio de transporte preferencial e promovendo uma deslocação mais ecológica» até à escola.

As intervenções nos estabelecimentos de ensino surgem na sequência de um processo de diálogo entre os técnicos da Câmara Municipal e as próprias escolas, que desde o início demonstraram «o seu apoio inequívoco ao desenvolvimento desta medida que vem consolidar a rede de parqueamento de bicicletas nas zonas escolares, consideradas como núcleos geradores de deslocações», explica a autarquia.

A aquisição, transporte e instalação de suportes para estacionamento de bicicletas nas escolas do concelho foi adjudicada à empresa Biciway Lda., em fevereiro, pelo valor global de 18.585 euros.

Até ao momento, estão instalados 70 suportes, prevendo-se que até ao final desta semana sejam montados os restantes 10.