Faro inicia fase de propostas online ao Orçamento Participativo

A fase para entrega de propostas online para o quarto Orçamento Participativo já arrancou e termina a 26 de dezembro.

Concluídos que estão os 11 encontros participativos da 4.ª edição do Orçamento Participativo (OP) de Faro, que decorreram em diferentes locais do concelho e nas quais os munícipes tiveram oportunidade de apresentarem propostas presencialmente, iniciou agora a fase de apresentação de propostas online.

Estas propostas devem ser submetidas no portal do Orçamento Participativo de Faro, disponível aqui, podendo residentes, trabalhadores ou estudantes no concelho, apresentar as suas propostas de melhoria para do mesmo até à próxima terça-feira, dia 26 de dezembro.

Após o período de apresentação de propostas e análise das mesmas pela comissão técnica, decorrerá a votação entre os dias 1 e 31 de março de 2024, na qual cada participante poderá votar em dois projetos distintos.

Serão vencedores os projetos mais votados pelos cidadãos até esgotar a verba de 240 mil euros, valor alocado à presente edição, sendo que cada freguesia/ união de freguesias terá sempre, pelo menos, um projeto vencedor.

Em abril de 2024, serão anunciados os projetos vencedores do Orçamento Participativo de Faro, cuja execução decorrerá por um período máximo de dois anos.

Através deste projeto, a Câmara Municipal de Faro pretende promover um processo vivo e participado, em que se discute o concelho e a melhor forma de contribuir para o seu desenvolvimento e melhoria da qualidade de vida dos seus habitantes.