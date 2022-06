Faro: Fábrica da Cerveja recebe «Açoteia num Dia»

Iniciativa integrada no projeto European Creative Rooftop Network inclui exposições e instalações artísticas de criadores de vários pontos da Europa.

A açoteia da Fábrica da Cerveja, em Faro, recebe na próxima sexta-feira, dia 24 de junho, um conjunto de iniciativas integradas no projeto europeu que une a arte e as açoteias, o European Creative Rooftop Network (ECRN), co-financiado pelo programa Europa Criativa da União Europeia e que junta nove parceiros de oito países da Europa.

O evento, denominado «Açoteia num Dia», inclui uma mostra de trabalhos artísticos resultantes de residências artísticas realizadas por artistas de vários pontos da Europa.

Ao longo das últimas semanas, os artistas Kevin Trappeniers (Antuérpia, Bélgica) e Peter Piek (Chemnitz, Alemanha) estiveram em Faro em residência artística, a criar peças artísticas para apresentar ao público de Faro e nas suas cidades de origem.

Ao mesmo tempo, a artista Rachel Ramirez, de Faro, esteve na cidade de Chemnitz, onde apresentou o resultado da sua residência artística ao público da Alemanha e, no dia 24, apresentará o seu trabalho em Faro.

Outra artista farense, Carolina Cantinho, fará igualmente uma residência artística em Antuérpia. Além destes, cerca de duas dezenas de artistas estão a circular pela Europa e a desenvolver trabalhos de base comunitária.

Além dos trabalhos destes artistas, no dia 24 de junho, a partir das 10h00 e até às 1h00, na Fábrica da Cerveja, será possível participar em diversas atividades, nomeadamente workshops sobre fornos solares e figos cheios (das 15h00 às 17h00), uma aula de yoga (18h30) e um microfone aberto para recolher ideias sobre o futuro das açoteias na Europa. As inscrições para as várias atividades podem ser feitas online.

A partir das 20h00, haverá concertos ao pôr-do-sol com a Escola de Música Moderna do Sul da Associação Recreativa e Cultura de Músicos (ARCM) e, ainda, com Sara Badalo & Alexandre Dhamen. Um dos participantes na residência artística, Peter Piek, irá igualmente atuar ao vivo. No final da noite, um DJ animará a açoteia da Fábrica da Cerveja.