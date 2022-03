Faro expressa «profundo pesar» pelo falecimento de José Matos Junça

Ex-vereador da Câmara Municipal de Faro por dois mandatos, entre 1986 e 1993, destacou-se pela liderança do Instituto D. Francisco Gomes (antiga Casa dos Rapazes) durante vários anos e pela sua faceta cívica e associativa ligada à área social, política e desportiva.

O município de Faro emitiu uma nota onde expressa «o mais profundo pesar» pelo falecimento de José Matos Junça, figura da cidade que desempenhou por duas vezes (entre 1986 e 1993) o cargo de vereador na Câmara Municipal de Faro.

Engenheiro de formação, José Caeiro de Matos Junça, 90 anos, «destacou-se durante toda a sua vida pela sua ação política, cívica, humanismo e solidariedade, tendo marcado várias gerações de crianças e jovens que se encontravam numa situação de fragilidade e passaram pelo Instituto D. Francisco Gomes (antiga Casa dos Rapazes), instituição que liderou ao longo de vários anos», pode ler-se na nota da Câmara Municipal de Faro.

«Além de se ter distinguido na atividade política, tendo exercido vários cargos a nível regional no PPD/PSD (partido pelo qual foi vereador num primeiro mandato), o engenheiro Matos Junça, como era conhecido, teve ainda um destacado papel associativo também na área desportiva. Foi dirigente da Associação de Futebol de Faro, como então se denominava a atual Associação de Futebol do Algarve, bem como dirigente do Sporting Clube Farense», refere ainda a nota.

Por todo o seu percurso profissional e cívico, o município de Faro agraciou-o, no âmbito do Dia da Cidade, em 2001, com a medalha de mérito – grau ouro, pelos relevantes serviços prestados a Faro e aos farenses.

Aos seus familiares e amigos, o município de Faro apresenta «as suas mais sentidas condolências», subscritas também por toda a equipa do barlavento.