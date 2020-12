Faro: Escola João de Deus premiou vencedores de concurso de fotografia

Concurso de fotografia intitulado «zoom@work – Sem trabalhadores não há Desenvolvimento!» foi uma iniciativa da componente curricular de Cidadania e Desenvolvimento da Escola Secundária João de Deus, em Faro.

O concurso teve como principais objetivos sensibilizar os alunos e restante comunidade educativa, por forma a mobilizar os seus sentidos para a capacidade de observação do meio laboral e incentivá-los a desenvolver competências técnicas e de criatividade, valorizando o mundo do trabalho através da fotografia.

O 1º prémio coube a Rodrigo Guerreiro, com o trabalho intitulado «Esforços»,. Em 2º lugar, posicionou-se Rafaela Ferreira, com «Banalidade árdua». A fechar o pódio, no 3º posto, Marta Assunção com «Fast Food».

A entrega dos prémios decorreu hoje, dia 17 de dezembro, no novo espaço escolar «oCupa ciDadania», sendo realizada pelo coordenador da União dos Sindicatos do Algarve, António Goulard e pela subdiretora local da ACT, Teresa Marques. Em simultâneo, foi inaugurada a exposição de fotografia «Zoom@work – 1º edição».