Faro emite nota de pesar pelo falecimento de Gastão Cruz

Poeta natural de Faro era figura incontornável da poesia portuguesa contemporânea.

O município de Faro emitiu uma nota onde «lamenta profundamente» o falecimento de Gastão Cruz, poeta, tradutor, ensaísta, crítico literário e encenador natural de Faro e uma das figuras incontornáveis da poesia portuguesa contemporânea.

Nascido no ano de 1941 em Faro, cidade com que manteve sempre uma forte ligação, Gastão Cruz formou-se em Filologia Germânica pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e começou desde muito novo o seu percurso pela poesia, colaborando com vários jornais e revistas.

Como poeta, colaborou, entre outras publicações, com os «Cadernos do Meio-Dia» (1958-1960), emblemática publicação de poesia, crítica e ensaio dirigida pelo também farense António Ramos Rosa e pelo algarvio Casimiro de Brito, que anteciparam tendências que marcaram a poesia.

O seu nome aparece igualmente ligado à publicação coletiva Poesia 61, outra das principais contribuições para a renovação da linguagem poética portuguesa na década de 60.

Como crítico literário, coordenou a revista Outubro e colaborou em vários jornais e revistas ao longo dos anos sessenta. Essa colaboração foi reunida em volume, com o título «A Poesia Portuguesa Hoje» (1973), livro que permanece atualmente como uma referência para o estudo da poesia portuguesa das décadas de 60 e 70.

No âmbito da atividade teatral, Gastão Cruz foi um dos fundadores do Grupo de Teatro de Letras, em 1965 e do Grupo de Teatro Hoje, entre os anos 76 e 77.

Dedicou-se também à tradução de livros para português, facto que lhe concedeu um mérito singular na época, uma vez que traduziu nomes como William Blake, Jean Cocteau, Jude Stéfan e Shakespeare.

A sua obra poética valeu-lhe reconhecimento e admiração públicos, bem como inúmeros prémios e galardões, nomeadamente o Grande Prémio de Poesia da Associação Portuguesa de Escritores, em 2004, o Prémio «Correntes d’Escritas», em 2009, o Grande Prémio de Poesia «Maria Amália Vaz de Carvalho», ou a sétima edição do Prémio Nacional de Poesia «António Ramos Rosa», em 2019.

O poeta foi ainda distinguido com a medalha de mérito grau ouro do município de Faro, em 1999, com a medalha de mérito cultural atribuída pelo Ministério da Cultura, em 2018, e com a medalha de ouro da cidade pelo município de Faro, em 2019.

«A literatura e a cidade de Faro ficam assim mais pobres, com a perda de um dos seus maiores autores e figuras incontornáveis, mas cujo legado ficará expresso na nossa cultura comum», considera a autarquia farense.

Aos seus familiares, amigos e leitores, o município de Faro endereça as mais sentidas condolências, subscritas pela equipa do barlavento.