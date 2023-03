Faro e Dypall celebram protocolo para promover empreendedorismo jovem

Faro acaba de celebrar um protocolo com a Dypall no sentido de se desenvolverem ações de apoio à empregabilidade, empreendedorismo e cidadania jovem.

A Câmara Municipal de Faro celebrou um protocolo de colaboração com a Dypall Network – Associação para o Desenvolvimento da Participação Cidadã, no passado dia 8 de março, com o objetivo de desenvolver atividades dirigidas aos jovens do concelho, relacionadas com a empregabilidade e empreendedorismo jovem, bem como a cidadania e participação cívica.

Esta colaboração prevê a promoção de várias medidas e ações de apoio à empregabilidade e adoção de uma abordagem conjunta para mitigação e adaptação às alterações económicas e sociais pós COVID-19, destacando-se ainda a implementação de um programa de educação para a cidadania empreendedora.

A Dypall é uma associação sem fins lucrativos, sedeada em Faro, com larga experiência em formação e capacitação de jovens em várias áreas, centrando a sua atividade na promoção da cidadania e participação ativa dos jovens em processos de tomada de decisão, coesão social e emancipação.

Nesta área de atuação, desenvolve o Pacto Local para a Empregabilidade e Empreendedorismo Jovem, plataforma de partilha de informação onde o município também já é parceiro, sobre o compromisso de dar resposta à crise financeira social provocada pelo COVID-19 na população jovem.

Esta parceria constitui, assim, «um marco no desenvolvimento nas políticas municipais de juventude e pretende ser, ela própria, um catalisador para outras iniciativas dedicadas aos jovens», de acordo com a autarquia farense.