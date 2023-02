Faro é Autarquia Familiarmente Responsável pela quarta vez

Faro volta a receber o galardão de Autarquia Familiarmente Responsável, à semelhança de 55 outros municípios, que agora integram uma base de dados da rede europeia.

O município de Faro voltou a ser reconhecido, pelo quarto ano consecutivo, com a bandeira verde de Autarquia Familiarmente Responsável, na passada quarta-feira, dia 26 de janeiro, em Coimbra.

Este é um galardão atribuído pelo Observatório das Autarquias Familiarmente Responsáveis, que visa reconhecer as boas práticas no âmbito das políticas familiares e distinguir os municípios que, como Faro, investem na execução de uma política integrada de apoio à família.

Este reconhecimento «é fruto de um trabalho articulado entre os serviços e empresas municipais, com o inestimável apoio da rede social concelhia e das instituições que a compõem, com o objetivo de servir os farenses e a suas famílias», informa a autarquia.

Neste contexto, a Câmara Municipal de Faro «tem vindo a implementar uma política social familiarmente responsável» em que avultam, entre outras, medidas como a redução do IMI para as famílias numerosas; a aplicação, por parte da FAGAR E. M., de uma tarifa familiar para os agregados mais numerosos; a implementação do Cartão ABEM, um programa de acesso gratuito a medicamentos que já chegou a mais de 200 famílias; o sistema municipal de teleassistência que confere mais segurança e conforto às populações mais idosas e geograficamente isoladas ou, ainda, as estruturas criadas para apoiar o envelhecimento ativo da população como o Gabinete de Apoio ao Idoso.

O evento de entrega dos galardões contou também com a participação da ELFAC – Confederação Europeia das Famílias Numerosas, no qual também foram entregues diplomas aos 56 municípios portugueses que integram a Rede Europeia das Autarquias Amigas da Família, entre eles Faro.

Os municípios que integram esta rede ficam integrados numa na base de dados da rede europeia e têm acesso a um conjunto de dados exclusivos de boas práticas a nível europeu.