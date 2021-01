Faro e AAUAlg procuram ideias para criar um monumento ao estudante

A Associação Académica da Universidade do Algarve e a Câmara Municipal de Faro, com o apoio da Universidade do Algarve, lançam um concurso de ideias para a criação de uma obra de arte de homenagem aos estudantes desta Academia.

A iniciativa visa a criação de uma obra escultórica, a ser implantada na Avenida Calouste Gulbenkian (junto à Rotunda do Hospital), que constitua uma representação simbólica de evocação e valorização dos estudantes da UAlg.

Será entregue um prémio de 50 mil euros para o projeto selecionado, valor que inclui a conceção e montagem da obra. Aos trabalhos que apresentem um valor estético e cultural relevante serão atribuídas menções honrosas no valor de 1000 euros. A obra poderá ser concebida de forma totalmente livre, não tendo que obedecer a qualquer linguagem específica, e deverá refletir uma atitude contemporânea em relação à definição do monumento.

O concurso destina-se a todos os estudantes, professores e pessoal não docente da UAlg, bem como aos seus antigos alunos, podendo os interessados proceder à entrega dos projetos até ao dia 19 de fevereiro de 2021.

Com esta iniciativa, a Câmara Municipal de Faro, a Associação Académica da Universidade do Algarve e a Universidade do Algarve pretendem homenagear uma das mais importantes e simbólicas comunidades que fazem parte do tecido social de Faro, os estudantes da Universidade do Algarve, que, desde a sua fundação há 41 anos, são parte indissociável do que é hoje a comunidade farense.

Os milhares de estudantes que anualmente chegam a Faro têm sido um dos grandes motores de desenvolvimento da cidade e da região e muitos deles levam o nome de Faro e da UAlg pelo mundo, enquanto muitos outros se estabelecem na cidade, contribuindo, desse modo, para o progresso do conhecimento, inovação e enriquecimento económico, social e cultural do concelho e da região do Algarve.

A divulgação dos resultados do concurso está prevista para o dia 12 de março.

Para mais informações e condições de participação, deverá ser consultado o regulamento publicado nas plataformas digitais das três entidades e nas redes sociais da Associação Académica da Universidade do Algarve. As questões adicionais deverão ser enviadas por e-mail.