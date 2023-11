Faro disponibiliza formação gratuita aos trabalhadores do turismo

Trabalhadores do turismo terão acesso a um novo ciclo de três formações, de caráter gratuito, durante os meses de novembro e dezembro.

O município de Faro e o Turismo de Portugal, através da Escola de Hotelaria e Turismo do Algarve (EHTA), continuam a apostar na formação para os trabalhadores do turismo através do programa «Formação + Próxima».

No âmbito deste programa, vai ter início este mês (dia 13 e 14 de novembro) mais um ciclo de três novas formações, a realizar até dezembro, sobre os temas «Turismo Acessível», «Andares: Organização e Serviço» e «Atendimento e Excelência».

O programa, que se iniciou em 2022 com um acordo de parceria, no âmbito do Plano «Reativar o Turismo – Construir o Futuro», pretende alargar e aprofundar a capacitação dos colaboradores do setor (empresários, gestores, quadros intermédios e operacionais).

Estas ações de formação, idealizadas de acordo com os resultados de um inquérito de diagnóstico das necessidades junto dos trabalhadores de diversas áreas de serviços, nomeadamente a hotelaria, alojamento local, animação turística, restauração, localizadas no município de Faro, contam com conteúdos adaptados às necessidades de futuro do setor e à diversidade das empresas de turismo farenses, acrescentando valor ao tecido empresarial local e à cadeia de valor do turismo.

A formação «Turismo Acessível», terá lugar nos dias 13 e 14 de novembro, entre as 14h00 e as 17h00, com link de inscrição (aqui), enquanto a ação dedicada a «Andares: Organização e Serviço», decorrerá nos dias 20, 22 e 24 de novembro, entre as 14h30 e as 17h30, com link de inscrição (aqui) e a ação sobre «Atendimento e Excelência» nos dias 27 e 28 de novembro e 4 e 5 de dezembro, igualmente entre as 14h30 e as 17h30, com link de inscrição (aqui).

Todas as formação são gratuitas e irão realizar-se no Gabinete de Bairro do Município, sito na Rua José Rosário Silva, n.º 56, em Faro, carecendo de inscrição obrigatória.