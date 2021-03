Faro destina 60 mil euros para apoiar Bombeiros Voluntários

Autarquia aprovou protocolo com Associação Humanitária de Bombeiros de Faro no montante total de 60 mil euros.

A Câmara Municipal de Faro aprovou, em reunião realizada no dia 1 de março, segunda-feira, um protocolo de colaboração que vai atribuir um apoio financeiro de 60 mil euros à Associação Humanitária de Bombeiros de Faro, para desenvolvimento de missões de proteção e socorro.

O protocolo, que produz efeitos de 1 de fevereiro a 30 de junho de 2021, visa dar continuidade à cooperação institucional entre as duas entidades, tendo em vista a melhoria das condições de operacionalidade da corporação e o apoio à sua importante missão no âmbito do sistema de proteção civil do município.

As missões de proteção e socorro desenvolvidas pelo Corpo de Bombeiros da Associação Humanitária de Bombeiros de Faro incluem a remoção e/ou transporte de cadáver da via pública, habitação ou outro local, após confirmação do óbito pelas autoridades competentes, a limpeza de via e sinalização de perigo para a circulação com a eventual remoção de obstáculos, a abertura de portas e elevadores, a reação ao Estado de Alerta Especial determinado pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, e ainda o assegurar da manutenção das instalações do Destacamento dos Gorjões e ter em prontidão pelo menos uma Equipa de Combate a Incêndios (ECIN).

Competirá ainda a este corpo a dinamização de ações de sensibilização à população no âmbito da proteção e socorro, bem como a colaboração com a Câmara Municipal de Faro na prevenção e socorro a eventos com a disponibilização de equipas apeadas de emergência pré-hospitalar.

O acordo contempla ainda a colaboração com resposta operacional adequada a pedidos de intervenção efetuados pela Autoridade Municipal de Proteção Civil ou por pessoas por ela designada.

O município reforça «a importância de um apoio que permite à corporação da Associação Humanitária apetrechar-se com mais e melhores meios, contribuindo assim para tornar ainda mais seguro o ambiente para as pessoas e bens no território do concelho que, recorde-se, contam ainda em prontidão com mais uma corporação de bombeiros, os Sapadores de Faro».