Faro descerra busto de homenagem ao Cónego Henrique Ferreira da Silva

União das Freguesias de Faro descerra busto em homenagem ao Cónego Henrique Ferreira da Silva.

A União das Freguesias de Faro descerrou um busto ao lado da capela de Santo António do Alto, em homenagem ao monsenhor cónego Henrique Ferreira da Silva, que faleceu há vinte anos, na tarde de quinta-feira, dia 7 de dezembro.

Este projeto surgiu no âmbito do orçamento participativo desta Junta de Freguesia e o busto em bronze foi elaborado pela escultora Teresa Paulino e tem 75 cm de altura por 70 cm de largura e o pedestal é constituído por uma pedra regional.

«Sobejamente conhecido e querido por todos, o Padre Henrique, como era conhecido, era natural de Ferragudo, onde nasceu em 1925, tendo vindo a falecer, em Faro, a 5 de outubro de 2003», diz aquela autarquia.

Entre outras funções eclesiásticas, foi professor, reitor do seminário de São José, diretor do colégio do Alto, vigário-geral da Diocese do Algarve e deão do Cabido da Sé de Faro e responsável pela capela de Santo António (um dos locais onde rezava missa).

O cónego monsenhor Henrique Ferreira da Silva era um homem da cidade e um homem da cultura, de espírito aberto, acarinhado por todos e que ajudava, sobretudo, as pessoas dos escalões mais desfavorecidos, tendo servido Faro e os farenses durante mais de 44 anos.

De acordo com Bruno Lage, presidente da União das Freguesias de Faro, «esta homenagem é uma forma de valorizar o espaço público da nossa cidade criando apontamentos que vinquem a identidade de Faro e relembrem personalidades que marcaram a nossa cidade. O cónego Henrique foi um homem singular que dedicou a sua vida a Deus e a ajudar o seu semelhante e este busto é um contributo para que ele permaneça na história e na memória coletiva de Faro.

De referir que há 46 anos que não era inaugurado um busto na cidade de Faro, tendo o último sido o busto do Dr. João da Silva Nobre, localizado na baixa de Faro, no largo com o seu nome.