Faro desafia crianças para «muita alegria e diversão» na Biblioteca

Oficinas de férias de verão regressam à Biblioteca Municipal de Faro, prometendo «muita alegria e diversão».

Assim, nos dias 5 e 6 de julho, Ana Rita Afonso dinamiza uma Oficina de Ilustração Cientifica, das 14h00 às 18h00, dirigida a maiores de 12 anos (jovens e adultos).

Ana Rita Afonso é licenciada em Artes Plásticas e Multimédia, com especialização em ilustração científica e, desde 2014, promove workshops de ilustração científica junto de várias entidades públicas e ONG’s.

Também integradas neste programa estão as «Saídas com Histórias», que irão levar as crianças entre os seis e os 12 anos a passear por vários locais do Algarve.

No dia 12 de julho, a saída será até Olhão, abrangendo o Museu Municipal de Olhão, o Caminho das Lendas e o Chalé João Lúcio, com piquenique no Parque de Merendas.

No dia 13 de julho, os participantes irão visitar «A Quinta» em Santo Estevão, Tavira. Depois, a 14 de julho, a aventura acontecerá no «Monte dos Marafados», em São Brás de Alportel, sendo que no dia 15 de julho o passeio será à Praia de Faro.

Para os dias 27 e 28 de julho, das 14h00 às 16h30, o Clube da Agulha organiza uma oficina de férias intergeracional com três atividades: «Jogo do Galo», «Galinha da Páscoa» e «Gato com Recado». Esta atividade conta com o apoio do projeto Histórias Contadas Sorrisos Partilhados.

Durante os meses de julho e agosto, as Horas do Conto continuam a acontecer às 18h00, de segunda a sexta-feira.

As inscrições no programa de Férias podem ser feitas através do e-mail.