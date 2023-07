Faro debateu números e perspetivas no Conselho Municipal de Turismo

O município de Faro reuniu, no dia 14 de julho, o Conselho Municipal de Turismo (CMT), onde debateu a atualidade deste sector.

Neste encontro foi dada a conhecer, aos Membros efetivos e convidados do sector da indústria turística a operar no território, a evolução verificada neste sector, no concelho, em termos de alojamento, dormidas, taxa de ocupação e estadia média, bem como as ações promocionais realizadas e previstas em 2023 e as perspetivas para este ano, no âmbito da promoção turística e transporte aéreo no Algarve.

Para tal visão contribuíram o diretor do Aeroporto de Faro, Alberto Mota Borges e o executive director da Associação Turismo do Algarve (ATA), Hugo Nascimento, que apresentaram dados de grande relevância sobre a estratégia e resultados já visíveis. Particular destaque teve, ainda, a ação do município de Faro, tendo sido apresentados diversos indicadores do crescimento e da importância que o Turismo tem, por exemplo, em áreas como a náutica, com uma forte aposta na promoção da Estação Náutica de Faro.

Nesta reunião do CMT foi dada especial atenção ao impacto e às dinâmicas do Alojamento Local no território.

Dois convidados abordaram esta temática: Eduardo Miranda, presidente da ALEP – Associação do Alojamento Local em Portugal e de Cláudia Almeida, professora adjunta da Escola Superior de Gestão Hotelaria e Turismo (ESGHT) da Universidade do Algarve (UAlg), tendo perspectivado a dimensão e importância que esta tipologia de alojamento tem na região.

O Algarve representa 39,2 por cento do total de alojamentos locais existentes em Portugal Continental, correspondendo a 44,373 registos no RNAL do Turismo de Portugal, distribuídos por 94.134 quartos (67,2 por cento), 159.759 camas (59,3 por cento).

As medidas previstas para o alojamento local no Programa Mais Habitação do Governo foram a principal preocupação transmitida pela ALEP, tendo-se associado nessa preocupação o município de Faro, uma vez que o concelho conta, atualmente, com um total de 1.023 registos, equivalente a 4.861 camas, o que representa mais de 70 por cento da oferta de alojamento existente no território.

O Conselho Municipal de Turismo é um Órgão de debate e reflexão do turismo, que visa delinear estratégias conjuntas entre entidades públicas e privadas locais, a fim de melhorar a oferta turística, identificar oportunidades de mercado e promover o desenvolvimento turístico de Faro.

O município será também um de sete participantes num projeto de sensibilização para a Neutralidade Carbónica.