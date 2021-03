Faro contrata 28 funcionários para as escolas do concelho

Câmara Municipal aprovou o recrutamento de 28 assistentes operacionais na área de ação educativa. Os novos trabalhadores vão ser colocados este mês nos vários agrupamentos de escolas do concelho.

O município de Faro aprovou, em reunião de câmara de 1 de março, o reforço de contratação de 28 assistentes operacionais de ação educativa para escolas do concelho, utilizando para o efeito a reserva de recrutamento interna já constituída na sequência de procedimento concursal publicado em diário da República em junho de 2020.

O reforço do pessoal não docente, em regime de contrato de trabalho por tempo indeterminado, visa colmatar carências nos agrupamentos das escolas e melhorar o serviço prestado a toda a comunidade educativa.

A partir de 15 de março, serão integrados mais quatro trabalhadores no Agrupamento de Escolas D. Afonso III, mais três no Agrupamento de Escolas de Montenegro, mais 10 no Agrupamento de Escolas de João de Deus, mais seis no Agrupamento de Escolas de Pinheiro e Rosa e mais cinco no Agrupamento de Escolas Tomás Cabreira.

A autarquia aumenta assim, para 329, o número de funcionários colocados nos cinco agrupamentos do concelho, dando cumprimento ao rácio determinado pelo Ministério da Educação por agrupamento escolar.

Para o presidente da Câmara Municipal de Faro, Rogério Bacalhau, que desde 2009 detém o pelouro da Educação, este é «mais um investimento que fazemos na melhoria das condições de ensino nas nossas escolas, onde estes auxiliares desempenharão funções de extrema relevância para o seu bom funcionamento».