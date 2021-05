Faro coloca idosos «À conversa com enfermeiros» na Biblioteca Municipal

Ciclo terá cinco sessões.

«À conversa com enfermeiros» é o mote do ciclo de sessões informais dirigidas à população sénior do concelho de Faro, que se realizará durante o mês de junho na Biblioteca Municipal.

Os enfermeiros são profissionais com conhecimento profundo das necessidades em saúde da população e com formação altamente qualificada e diferenciada. Neste sentido, estudantes do curso de licenciatura em Enfermagem da Universidade do Algarve que se encontram a realizar o Ensino Clínico I, dirigido para o cuidado com as pessoas idosas, organizaram, em conjunto com a equipa docente, cinco sessões dirigidas a esta faixa etária.

A primeira acontece na terça-feira, dia 1 de junho, às 15h00, com o título «Está tanto calor, o que faço?». No dia seguinte, à mesma hora, a conversa abordará a temática «Esqueço-me de tudo…o que fazer para melhorar?».

Mais à frente, no dia 15 de junho, também às 15h00, é promovido um «Encontro intergeracional» e no dia 21, no mesmo horário, os enfermeiros abordarão o mote «Acidentes em casa…o que fazer?».

O ciclo encerra a 1 de julho, alertando os idosos com o tema «Evitando os burlões…».

As atividades serão supervisionadas e acompanhadas pelos docentes do curso e terão entrada livre, sujeita à lotação máxima da sala, garantindo as normas de segurança aplicadas no âmbito da prevenção da COVID-19.

Esta parceria entre a licenciatura em Enfermagem da Universidade do Algarve e a Biblioteca Municipal de Faro surge no âmbito do Projeto «Histórias Contadas, Sorrisos Partilhados», que promove o envelhecimento ativo, a ocupação dos tempos livres e o bem-estar dos idosos.