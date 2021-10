Faro: Centro de Ciência Viva do Algarve alvo de obras de conservação

Empreitada incide em várias obras de reparação, nomeadamente nas caixilharias do edifício, e conta com prazo de execução de 90 dias.

O edifício do Centro de Ciência Viva do Algarve está a ser alvo de obras de conservação. A intervenção, adjudicada pelo município de Faro à empresa Glorious Detail, Lda. por um valor total de 67.802,79 euros, tem um prazo de execução de 90 dias.

As intervenções, que tiveram início a 6 de outubro, incidem em várias obras de reparação e conservação, nomeadamente nas caixilharias do edifício.

A empreitada contempla ainda trabalhos de estaleiro, coberturas, carpintarias exteriores, construções anexas e vãos.

No âmbito destes trabalhos, a exposição do Centro de Ciência Viva está, desde 6 de outubro, encerrada.

No entanto, a equipa do Centro permanece ativa e a desenvolver as habituais atividades exteriores. Podem ser obtidas mais informações através do endereço de e-mail.