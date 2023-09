Faro celebra Dia Mundial do Turismo com entradas gratuitas em museus

O Dia Mundial do Turismo celebra-se em Faro com entradas gratuitas nos museus, visitas orientadas e a Rota da Dieta Mediterrânica.

O município de Faro prepara-se para assinalar o Dia Mundial do Turismo, que se comemora amanhã, quarta-feira, 27 de setembro, proporcionando aos residentes e visitantes a entrada gratuita no Museu Municipal de Faro e no Museu Regional do Algarve durante todo o dia.

Ainda com o foco no património cultural do município, será possível realizar duas visitas orientadas (10h00 e 14h30), gratuitas, pelo Centro Histórico e Baixa de Faro. Para estas visitas, é obrigatória a inscrição prévia, através de e-mail (turismo@cm-faro.pt).

A Organização Mundial de Turismo (OMT) escolheu como tema das celebrações deste ano o «Turismo & Investimentos Verdes», uma das principais prioridades para a recuperação do turismo, crescimento e desenvolvimento futuros.

«Consciente da importância da sustentabilidade do turismo para o município», a Câmara Municipal de Faro aproveitou o mote para se associar à Associação In Loco, numa celebração única da cultura mediterrânica, com a realização da «Rota da Dieta Mediterrânica por Faro» no Museu Regional do Algarve e na Praça da Liberdade, entre as 10h00 e as 17h00, tal como o barlavento noticiou.

A «Rota da Dieta Mediterrânica por Faro» contará com uma série de atividades como demonstrações gastronómicas, visitas acompanhadas, artesanato ao vivo e oficinas, numa abordagem pedagógica e lúdica, que recria o comércio, as artes e os ofícios passados, bem como as tradições mediterrânicas, apresentando o artesanato e os produtos locais e celebrando o estilo de vida mediterrânico.

O Mercado RDM, que incluirá exposição e venda de diversos produtos regionais (artesanato em cortiça, madeira, pedra, têxteis, cerâmica, cestaria, calçado, velas, sabão natural, alimentação, bebidas, entre outros), contará com os seguintes participantes: Janela D’Alma; Segredos do Algarve; Clínica do Calçado Algoz; Portucale.Love; Barroàparede; Bruno Matos; Sabores da grainha; Chilli Boy Piri Piri; Quinta da Malaca; Two Dogs; Velas de Monchique; António da Luz; Hippocampus Sabão; Asta; Nova Vida e Granny’s Flavor.

Com a realização deste evento, «pretende-se fortalecer o diálogo entre o interior e o litoral, uma das principais prioridades para a recuperação do turismo, crescimento e desenvolvimento futuros, destacando a necessidade de mais investimentos direcionados para as pessoas, para o planeta e para a prosperidade, salientando a importância do encontro de soluções inovadoras que promovam e sustentem o crescimento económico e a produtividade, convergindo assim para as metas de sustentabilidade», de acordo com a autaqruia.