Faro: carro capota e atropela peão em frente à Biblioteca Municipal

Um carro capotou e atropelou um peão em frente à Biblioteca Municipal António Ramos Rosa, em Faro, hoje cerca das 19h20.

Um condutor que descia a Rua Pintor Carlos Porfirio em direção à Rotunda Romântica, terá perdido o controlo da viatura, acabando por se despistar e capotar, colhendo um transeunte que caminhava naquela artéria, hoje, ao final da tarde, cerca das 19h20.

Ao que o barlavento apurou no local, a viatura seguia em excesso de velocidade e várias pessoas que por ali passavam àquela hora, assustaram-se com medo de serem colhidas.

Nem as pesadas boias de metal que ladeiam a entrada principal da Biblioteca Municipal António Ramos Rosa foram um obstáculo suficiente para conter o automóvel que acabaria embater na parede do edifício, antes de atropelar um peão que seguia no passeio e que ficou preso debaixo do capot do automóvel.

Vários populares mobilizaram-se de imediato para ajudar a retirar a vítima que sangrava no passeio.

De acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro, o alerta foi recebido cerca 19h25, foram mobilizados para o local seis veículos de emergência e 15 operacionais.

O ferido grave foi transportado de ambulância para unidade de Faro do Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA). O condutor sofreu ferimentos ligeiros.