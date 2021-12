Faro atribui 400 cabazes de Natal a famílias carenciadas

Produtos que compõem Cabazes de Natal de Faro foram escolhidos por nutricionista, de forma a proporcionar às famílias alimentos saudáveis e nutritivos.

Tal como tem vindo a ser tradição na época natalícia, o município de Faro volta a atribuir 400 cabazes de Natal destinados a famílias carenciadas de todas as freguesias do concelho.

Através desta iniciativa, e como tem acontecido em anos anteriores, o município de Faro dá assim mais um contributo para que os cidadãos do concelho com mais vulnerabilidades sociais e financeiras possam ter uma quadra natalícia mais condigna junto das respetivas famílias.

Pela primeira vez, e em articulação com os técnicos do município de Faro, os vários produtos que compõem estes cabazes de Natal foram selecionados por uma nutricionista de forma a proporcionar a estas famílias um conjunto de alimentos saborosos, mas também saudáveis, nutritivos e equilibrados.

Também no âmbito da quadra natalícia e integrado na campanha «Faro. Somos Todos», o município volta este ano a distribuir vales de compras no valor de 10 euros para consumo no comércio local aos cerca de 5 mil alunos do pré-escolar e 1.º ciclo de ensino do concelho, juntamente com um exemplar da mais recente edição dos livro «As Aventuras dos Farrobinhas», também iniciativa da Câmara Municipal de Faro.