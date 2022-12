Faro atribui 16 bolsas de estudo a alunos com carências económicas

16 bolsas de estudo foram aprovadas pela autarquia farense para alunos do ensino secundário e superior com carências económicas.

A Câmara Municipal de Faro deliberou, na sua reunião datada de 16 de dezembro 2022, a atribuição de 16 bolsas de estudo aos candidatos admitidos pelo júri do concurso, respeitantes ao presente ano letivo 2022/2023, no seguimento da abertura de candidaturas no passado mês de novembro.

O apoio vai permitir aos alunos continuar com a sua formação académica, independentemente da sua condição económico-financeira, correspondendo a um investimento autárquico de 45.120 euros.

Tratam-se de bolsas que se destinam a alunos que frequentam o ensino secundário e superior, residentes no concelho há mais de cinco anos, e que carecem de meios próprios para prosseguirem os estudos.

«Consciente de que o investimento na formação contribui para um maior desenvolvimento social, económico e cultural da sociedade», informa a autarquia, «atribuímos aos estudantes um apoio pecuniário que será concedido em prestações mensais, num total de dez mensalidades, correspondentes a 2/5 do salário mínimo nacional», explica.

Os critérios base de avaliação foram o menor rendimento per capita do agregado familiar, o maior número de irmãos estudantes e melhor aproveitamento escolar.

Nesse sentido, foram atribuídas bolsas no ensino secundário a quatro candidatos do 10.º ano, dois do 11.º e dois do 12º.

Para o ensino superior foram seis bolsas para alunos do 1º ano, uma para um aluno do 2.º ano e uma para um aluno do 5.º.