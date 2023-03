Faro assinalou o Dia Internacional da Proteção Civil com várias atividades

O Serviço Municipal de Proteção Civil de Faro (SMPCF) assinalou o Dia Internacional deste sector, com diferentes iniciativas, durante uma semana.

Os vários eventos que integraram o programa permitiram que este serviço municipal pudesse chegar a vários públicos e lugares diferentes do município.

No dia 1 de março, os técnicos participaram no exercício sectorial de teste à operacionalidade do Plano Especial de Emergência de Proteção Civil para o Risco Sísmico e Tsunami do Algarve (PEERSTAlg), que teve como finalidade perceber a dinâmica de funcionamento das várias estruturas, meios e recursos, que respondem às diferentes áreas de intervenção, quando ocorre um acidente grave, ou catástrofe.

Ainda nesse dia e em colaboração com a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, teve lugar uma exposição de meios e recursos dos Agentes envolvidos nestes serviços, presentes no Algarve.

Na manhã do dia 2 de março realizou-se uma sessão do projeto «Preparar os jovens para proteger», na Escola de Santo António do Alto, com a presença da Autoridade Marítima Nacional, Administração Regional de Saúde (ARS) do Algarve e Corpo de Bombeiros de Faro Cruz Lusa e do SMPCF.

Durante a tarde, reuniram-se as entidades que recebem público no Mercado Municipal de Faro, para uma ação de sensibilização relacionada com a necessidade de colaboração entre as equipas de 1ª intervenção, de evacuação e de primeiros socorros, para que, em caso de catástrofe, ou na sua eminência, possam estar coordenadas e agir com prontidão.

No dia seguinte, 3 de março, foi realizado um Workshop de Suporte Básico de Vida (SBV) aos técnicos da Divisão de Desporto e Juventude, que diariamente recebem praticantes das mais diversas modalidades desportivas.

A semana terminou a 6 de março, com um exercício de sismo, seguido de incêndio e que resultou da reunião tida no dia 2, tida com as entidades do Mercado Municipal de Faro. Este simulacro obrigou à evacuação deste equipamento, bem como ao teste dos conhecimentos dos técnicos de primeiros socorros, no que toca à utilização do Desfibrilhador Automático Externo (DAE), presente neste equipamento municipal.

O exercício envolveu cerca de 300 pessoas, entre funcionários e público. Aliás, este aderiu prontamente ao desafio e treinou, também, o «baixar, aguardar e proteger».

A comunidade académica foi, também, alvo da atenção do SMPCF, já que os técnicos deste serviço ministraram um workshop de Suporte Básico de Vida a alunos do 12º ano Da Escola Secundária João de Deus tendo sido, igualmente, treinada pelos estudantes a realização de uma chamada para o 112, procedimento que deve ser feito o mais rapidamente possível, quando nos encontramos perante uma emergência.

«Como manusear um extintor» foi a última atividade organizada pelo SMPCF, em parceria com a Companhia de Sapadores Bombeiros de Faro e o Corpo de Bombeiros de Faro Cruz Lusa. Os funcionários do Município e da Ambifaro tiveram a possibilidade de perceber como utilizar estes equipamentos de primeira intervenção, que, na maior parte das situações, resolvem um incêndio, facilitando o trabalho das equipas técnicas especializadas, nomeadamente, dos bombeiros.

O Dia Internacional da Proteção Civil foi instituído pela Organização Internacional de Proteção Civil (International Civil Defence Organization).