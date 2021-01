Faro assegura refeições a alunos carenciados durante fecho de escolas

Com as aulas presenciais suspensas, a autarquia está a entregar refeições a alunos dos escalões A e B da Ação Social Escolar, em regime de take-away

A Câmara Municipal de Faro encontra-se, desde dia 25 de janeiro, no seguimento do encerramento das escolas como forma de contenção da pandemia, a proceder à entrega de refeições escolares em regime de take-away aos alunos do escalão A e B, à semelhança do que aconteceu durante a primeira vaga da COVID-19, em 2020.

Estas refeições são confecionadas na Escola Básica da Conceição, sendo depois distribuídas em vários estabelecimentos do concelho. Na cidade, o ponto de recolha é a Escola EB1 do Carmo e, nas restantes freguesias, são entregues nas escolas EB1 da Conceição, de Estoi, de Bordeira, de Santa Bárbara de Nexe, de Montenegro e ainda na EB1 de Areal Gordo.

As refeições são servidas em descartáveis de doses individuais, que os encarregados de educação ou os alunos devem recolher num dos estabelecimentos acima mencionados, entre as 12h30 e as 13h30, para consumo nas suas residências, para evitar a permanência nas escolas.

Durante esta primeira semana (de 25 a 29 de janeiro), está prevista a entrega de 554 almoços, numa média de 115 refeições diárias.

O município de Faro vai também disponibilizar, aos alunos dos escalões A e B do ensino pré-escolar e 1º ciclo, vouchers para utilização nos estabelecimentos que aderiram ao programa «Faro.Somos todos.» e que comercializam produtos alimentares.

Este apoio adicional irá beneficiar 1530 alunos carenciados, que receberão seis vouchers no valor total de 30 euros, tratando-se, ao mesmo tempo, de uma medida que irá beneficiar o comércio tradicional e fomentar a economia circular no concelho.

A autarquia, liderada por Rogério Bacalhau, vem reforçar o seu papel «no apoio às famílias e nos setores de atividade que mais restrições têm tido, num momento de proliferação de casos de contágio COVID-19 que exige a aplicação de medidas extraordinárias e de caráter urgente».