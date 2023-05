Faro aprova Estação do Ramalhete como conjunto de Interesse Municipal

O Ramalhete, em Faro, composto por três edifícios, está na última fase do procedimento de classificação como conjunto de interesse municipal.

A Assembleia Municipal de Faro acaba de aprovar, na sexta-feira, dia 12 de maio a conclusão do procedimento de classificação do conjunto formado pelos dois edifícios da Estação Marinha do Ramalhete como conjunto de interesse municipal.

Após tomar conhecimento da inexistência de participações durante o período de audiência prévia dos interessados, a Câmara Municipal de Faro remeteu o processo à Assembleia Municipal para aprovar a decisão final relativamente ao procedimento de classificação deste conjunto de Interesse Municipal.

Recorde-se que o Ramalhete, uma infraestrutura da Universidade do Algarve (UAlg) que desde 1994 é gerida pelo Centro de Ciências do Mar do Algarve (CCMAR), funciona como estação experimental e é um dos poucos vestígios arquitetónicos que testemunha o património cultural decorrente da pesca do atum na região do Algarve, e o único em Faro.

A pesca do atum no Algarve remonta ao tempo dos colonos fenícios e cartagineses, havendo registos de armações fixas exploradas pelos árabes.

As armações de atum dominaram, em tempos, toda a zona costeira, de Vila Real de Santo António a Aljezur, tendo sido uma importante fonte de rendimento na região até aos anos 70 do século passado, altura em que as capturas diminuíram drasticamente.

Em Faro, existiam três armações de atum: Armação do Cabo de Santa Maria, Ramalhete e Forte, sob exploração da Companhia de Pescadores do Cabo de Santa Maria, Ramalhete e Forte, criada 1899.

Há registos dessas armações ocuparem, em 1935, cerca de 10 hectares de superfície do mar em frente a Praia de Faro.

Os poucos vestígios que restam delas vivem hoje, sobretudo, na memória dos pescadores da armação e dos algarvios mais antigos.

O conjunto da antiga Armação do Ramalhete é composto por três edifícios: o edifício principal que corresponde às instalações da antiga armação, construído em finais do século XIX, princípios do século XX, com uma área de 282 metros quadrados; um edifício secundário construído num período posterior a 1991, com uma área de 81 metros quadrados; e uma outra construção mais recente.