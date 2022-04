Faro apresenta amanhã projetos vencedores do Orçamento Participativo

Apresentação decorre no Salão Nobre da Câmara Municipal de Faro.

O município de Faro vai promover a apresentação dos projetos vencedores do Orçamento Participativo 2021/22, depois do término da fase de votação.

O momento decorre amanhã, quarta-feira, dia 27 de abril, às 15h00, no Salão Nobre da Câmara Municipal de Faro. A autarquia espera concretizar estes projetos em 2022/3.

O programa arranca com as boas vindas endereçadas pelo presidente da Câmara Municipal, Rogério Bacalhau, às 15h00.

Dez minutos depois, será feita uma apresentação do enquadramento do Orçamento Participativo, seguindo-se às 15h20 um momento para dar a conhecer os projetos da 1ª edição – Anabela Argel falará sobre a Requalificação da sede do Grupo 166, em Montenegro, enquanto Sandra Matinhos abordará a Escola do Ser.

Para as 15h40 está reservado o anúncio dos Projetos vencedores da 2ª Edição do Orçamento Participativo de Faro.