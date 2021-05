Faro aliena terrenos para habitação a custos controlados

Câmara Municipal de Faro aliena terrenos para edificação de habitação a custos controlados. Empresas interessadas podem candidatar-se.

Após aprovação na última Reunião de Câmara por unanimidade da vereação, a autarquia informa que vai lançar processo de hasta pública para alienação de dois lotes de terreno com vista à construção de habitação a custos controlados.

O procedimento de alienação, que segue agora para deliberação na Assembleia Municipal, prevê um valor base de aquisição para os dois lotes é de 1.185.562,40 euros.

O procedimento respeita à seleção de um interessado (empresas de construção ou agrupamento de empresas) que se proponha adquirir o lote n.º 6, com a área de 1067 metros quadrados (m2), localizado no gaveto da Estrada da Senhora da Saúde com a Rua Capitães de Abril e o lote n.º 7, com a área de 888 m2, localizado no gaveto da Rua Capitães de Abril com a Praceta Capitães de Abril em Faro.

Os lotes em causa destinam-se à construção de empreendimento de habitação de 90 fogos e 66 lugares de estacionamento na cave: o lote 6, com o valor base de licitação de 616.247,28€, destina-se a 46 fogos e 36 lugares de estacionamento em cave e o lote 7, com o valor base de 569.315,12 euros, destina-se a 44 fogos e 30 lugares de estacionamento em cave.

As tipologias dos fogos a construir deverão, em percentagem global, ser de: 30 por cento a 35 por cento em tipologia T3; 40 por cento a 55 por cento, em tipologia T2 e 20 por cento a 35 por cento, em tipologia T1.

O concurso para atribuição dos fogos será lançado durante o processo de construção das habitações a custo controlado.

O procedimento estará disponível para consulta no Departamento de Infraestruturas e Urbanismo do município de Faro, sito no Largo de S. Francisco, n.º 39, entre as 09h00 e as 17h00, todos os dias úteis, desde a data da publicação do respetivo edital até às 17h00 do dia imediatamente anterior ao do ato público do concurso.

Os interessados poderão ainda obter informações através de telefone (289870880) ou email (diu@cm-faro.pt) e através do sítio da autarquia.