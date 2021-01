Faro ajuda restaurantes com serviço gratuito de entregas ao domicílio

Entregas serão feitas pela Rotáxi.

O município de Faro anunciou a criação de um serviço de entrega de refeições e bens alimentares ao domicílio, como forma de apoiar a economia local durante o período de confinamento decretado pelo governo.

A Câmara Municipal vai suportar na íntegra as entregas, voltando a uma medida que tinha sido accionada no final de novembro (quando foi decretado o recolher obrigatório, impedindo a restauração e restantes estabelecimentos de bens alimentares do concelho de exercer a sua actividade normal aos fins de semana).

A ativação deste serviço tem efeitos imediatos e deverá ser articulada directamente entre os estabelecimentos e o prestador do serviço de entregas, neste caso, a Rotáxi.

Poderão beneficiar deste serviço toda a restauração e estabelecimentos de produtos alimentares que possam continuar a exercer a sua actividade de acordo com as medidas implementadas pelo governo (Decreto 3-A/2021), sendo o serviço é accionado pelos comerciantes aderentes e não pelos clientes.

Não há qualquer transacção de dinheiro entre a Rotáxi e os estabelecimentos aderentes ou os clientes, cabendo ao município essa responsabilidade junto da cooperativa de táxis. A adesão dos estabelecimentos é gratuita, bastando accionar o serviço junto da Rotáxi, fornecendo os dados do cliente. Este serviço só é válido para estabelecimentos a funcionar no concelho de Faro e para entregas dentro do mesmo.