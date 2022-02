Faro abre concurso para atribuição de talhões na Horta Comunitária até ao dia 18 de março.

O município de Faro abriu as candidaturas para atribuição de talhões na Horta Comunitária de Faro, localizada no Patacão, até ao próximo dia 18 de março.

«Esta é mais uma iniciativa que se insere no trabalho e esforço do município simultaneamente no âmbito social e ambiental, permitindo uma poupança à economia dos agregados familiares e das instituições, mas também como o objetivo de ajudar a tornar a cidade de Faro cada vez mais verde», afirmam os responsáveis municipais.

Segundo o presidente da Câmara Municipal, Rogério Bacalhau, «através do cultivo destes 26 talhões, queremos que os farenses possam beneficiar de um espaço de crescimento, quer a nível económico, quer na compreensão do que é uma agricultura promotora da sustentabilidade e do que é biológico».

Simultaneamente, este projeto, que contou com a colaboração da Direção Regional de Agricultura do Algarve (que cedeu os terrenos para o efeito), procura proporcionar «uma forte conexão ecológica e a integração da comunidade nos contextos social e ambiental, bem como a promoção da saúde e da qualidade de vida dos seus utilizadores, através da adoção de comportamentos e hábitos de vida mais saudáveis e do contacto com a natureza e diminuição do sedentarismo».

Podem concorrer quaisquer munícipes residentes e recenseados no concelho de Faro há mais de três anos, bem como instituições de âmbito social, com sede social em Faro, ou que desenvolvam a sua atividade em prol dos munícipes do concelho.

Os interessados deverão preencher o formulário disponível aqui. Este deverá ser acompanhado de alguns documentos, sem os quais as candidaturas não serão válidas.

Para os agregados familiares terão de ser entregues: cartão (ou cartões) de cidadão; atestado de residência e de composição do agregado familiar ou outro documento que sirva de comprovativo; declaração de IRS e respetiva nota de liquidação ou, no caso de isenção, declaração para o efeito por parte da repartição de Finanças; recibo de vencimento/ prestações sociais (último mês) e comprovativos de despesas (renda ou empréstimo de casa, consumo de água, eletricidade, gás ou mensalidades com educação).

Já as candidaturas de instituições carecem dos seguintes documentos: cartão de pessoa coletiva; relatório de atividades e contas do ano anterior a que respeita a candidatura; plano de atividades e orçamento do ano a que respeita a candidatura; comprovativo da constituição da instituição; estatutos e regulamento interno, caso os estatutos o prevejam; ata da tomada de posse dos órgãos sociais; certidões comprovativas da situação regularizada perante a administração fiscal e a segurança social ou autorização para consulta; nota justificativa do interesse no espaço e relação com os projetos da entidade.

As fichas de candidatura (acompanhadas dos documentos anteriormente indicados) deverão ser apresentadas no Balcão Único, na Loja do Cidadão (Largo Dr. Francisco Sá Carneiro, 8000 -151, Faro), ou no Departamento de Desenvolvimento Social da Câmara Municipal de Faro (Praça José Afonso, n.º 1, r/c, 8000 -173, Faro). As candidaturas poderão ainda ser enviadas por e-mail.